Шалимов назвал проблему Дзюбы в «Акроне»

Известный тренер Игорь Шалимов выделил проблему нападающего Артёма Дзюбы в его новой команде – в «Акроне». По словам Шалимова, другие футболисты команды не понимают, как использовать качества Дзюбы.

«Видно, что Артём недоумевает от того, что партнёры пока не разобрались, как его использовать – он в штрафной прямо ставит корпус и ждёт пас в ноги – и попробуй тут защитник подберись. А Дзюба мячей не получает, справа раз за разом долбили верхом в штрафную» - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После подписания контракта с «Акроном» Артём Дзюба провёл в Премьер-лиге два матча. В них опытный нападающий записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

«Акрон» после девяти сыгранных туров располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиге с восемью очками. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ростова» на выезде.