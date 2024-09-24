Личка – об удалении Маухуба: «Бонгонда приземлялся так, как самолёты в Шереметьево, но ему не показали ничего»

Наставник «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу удаления Эль-Мехди Маухуба в последнем матче чемпионата против «Спартака». Как известно, Маухуб получил вторую жёлтую карточку за симуляцию.

«Бонгонда в других эпизодах летал так, как приземляются самолёты в Шереметьево. Но ему не показали ничего. Согласен с первой карточкой Маухуба – за поведение, а вот со второй – нет», - цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, что дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Премьер-лиги завершилось вничью со счётом 2:2. На текущий момент «бело-голубые» занимают в турнирной таблице четвёртое место, а «красно-белые» - пятое.