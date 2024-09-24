Личка: «Я не хочу цирка, хочу больше остроты и скорости»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, как футболисты восприняли его недавнее высказывание о цирке.

«Я сказал команде то же самое, что и на пресс-конференции после игры с «Ахматом». Я не хочу цирка, хочу больше остроты и скорости. Будешь выигрывать 3:0, можешь что-то придумать. Но не при 1:0 и 2:0», - цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, что на минувших выходных «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» со счётом 2:2. Команда Марцела Лички смогла уйти от поражения в дерби в самой концовке встречи.

На текущий момент, после девяти сыгранных туров, «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.