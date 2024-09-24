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Защитник «Химок»: «О титуле сейчас говорить очень сложно»

24 Сентября 2024 • 13:13 Комментировать

Защитник «Химок» Ориньо ранее всерьёз говорил о готовности команды побороться за чемпионство. Бразилец ответил на вопрос о текущем положении дел.

«К сожалению, о титуле сейчас говорить очень сложно, мы потеряли очень много очков. Стать чемпионом сейчас гораздо сложнее. Разница больше 10 очков», - цитирует Ориньо «РБ Спорт».

После девяти сыгранных туров «Химки» располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Франка Артиги смогла набрать только семь очков (одна победа, четыре ничьи, четыре поражения). От лидирующего «Зенита» «Химки» отстают на 16 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ориньо
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