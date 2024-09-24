Рианчо – о Глушакове: «Мне не интересен этот персонаж!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий по поводу ситуации полузащитника Дениса Глушакова. На выходных стало известно об отстранении опытного футболиста от основного состава «Химок».

«Мне очень жаль. Но мне не интересен этот персонаж! Он не тот человек, который является частью моей жизни. Для меня он полностью забыт», - цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Ранее появлялась информация о том, что «Химки» расторгнут трудовое соглашение с Денисом Глушаковым. А ещё раньше Глушаков комментировал своё отстранение от основы в подмосковном клубе.

«Химки» на текущий момент занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.