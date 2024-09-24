Не Винисиус: Сёмин назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, заслужил ли нападающий «Реала» Винисиус Жуниор «Золотой мяч». Ранее появилась информация о том, что Винисиусу уже сообщили о победе в голосовании.

Сёмин отдаёт предпочтение другому футболисту – полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Мне больше всех нравится Родри. Сейчас он травмирован, но, конечно, должен претендовать на награду в этом году. Он чемпион Европы, чемпион Англии, лидер своих команд. Обычно выбирают нападающих, однако у Родри есть свои козыри», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что на минувших выходных Родри получил серьёзную травму колена в матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» (ничья 2:2). Скорее всего, в сезоне 2024/2025 испанский полузащитник больше на футбольном поле не появится.