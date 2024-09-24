Бывший полузащитник сборной России, «Сельты», «Спартака» и других европейских клубов Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение Мишеля Платини играть в футбол 10 на 10.

«Я слышал про это. Любое новшество или изменение нужно тестировать. Это не только футбола касается, это вообще во всех жизненных сферах должно быть. Чтобы что-то запустить, нужно пройти большую проверку или тест-программу.

Да, он заявил, но для этого нужно время, чтобы что-то говорить. В принципе, трудно сказать сразу, хорошо это будет или плохо. Если на одного игрока будет меньше, тогда другим нужно будет больше бегать. Просто интересно, когда ты что-то предлагаешь, тебе нужно это чем-то подкрепить, а тут могут задавать встречные вопросы, которые конфликтуют с его идеей. И тут уже будут нестыковочки. Спорные решения и вопросы.

При игре 10 на 10 откроется больше зон, но тогда футболистам больше бегать придётся, одного человека не будет в этой зоне ведь», - сказал Мостовой.

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