Мостовой выбрал между Винисиусом и Родри обладателя «Золотого мяча»

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, кто станет обладателем «Золотого мяча» в этом году. Эксперт делает ставку на победу Винисиуса Жуниора.

«Есть много номинантов. Но Лигу чемпионов выиграл «Реал» с Винисиусом. Да, был чемпионат Европы, там лучшим признали Родри, он чемпион Англии. Но для меня больше заслужил Винисиус», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне Винисиус вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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