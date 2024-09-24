Орлов: «Абаскаль – тренер, который ничего не может»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возвращении в Россию бывшего главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Специалист посетил матч девятого тура между «красно-белыми» и «Динамо».
«Абаскаль вновь в РПЛ? Что касается нашего футбола, всё может быть, но он тренер, который ничего не может, если его кто-то хочет взять», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
Напомним, что несколько дней назад Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера испанской «Гранады».
Матч «Спартака» и «Динамо» завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
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