Токсичный Соболев пожалеет, что ушёл из «Спартака»: переход в «Зенит» может погубить его карьеру

30 августа «Зенит» официально объявил о покупке форварда Александра Соболева из «Спартака». Трансфер 27-летнего футболиста обошёлся «сине-бело-голубым» в 10 миллионов евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, усилил ли Соболев «Зенит».

Трансферная сага

Как признался сам Соболев, он давно хотел уйти из «Спартака», но его не отпускали. Однако спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал моментально отреагировал на заявление Соболева, сказав, что игрок постоянно менял своё мнение — то он хотел остаться, то хотел уйти, и так несколько раз. Только на последней встрече с Амаралом и Деяном Станковичем нападающий заявил, что хочет сменить клуб, так как не верит в чемпионские перспективы «Спартака».

Как оказалось, никаких длительных переговоров между «Зенитом» и «Спартаком» не было. В начале трансферного окна столичный клуб просто обозначил цену за Соболева, которая не устроила «сине-бело-голубых». До конца августа никаких контактов между клубами не было, да и «Зенит» уже не собирался брать Соболева, так как приобрёл аргентинского мощного форварда Лусиано Гонду. Однако после серии неудачных матчей Сергей Семак настоял на трансфере Соболева, что теперь очень вредит самому тренеру.

Провальный старт в «Зените»

Соболев провёл за «Зенит» три матча, в которых не забил, но смог сделать один ассист. Понятно, что рано критиковать форварда за статистику, но ведь дело не только в этом. Во всех матчах, где играл Соболев, «Зенит» был плох в завершающей стадии. Однако как только Семак менял Соболева, то команда сразу начинала бежать. Во всех возможных голосованиях Соболева признают худшим игроком «Зенита», что явно бьёт по репутации не только игрока, но и тренера.

Дилемма для Семака

Перед Семаком стоит очень сложный выбор. Тренер не может не ставить в состав игрока, за которого клуб по его требованию заплатил 10 миллионов евро. Это подтверждает тот факт, что Соболев выходил в стартовом составе во всех трёх матчах «Зенита», притом что он пропустил огромный отрезок времени и сейчас находится явно не в лучших кондициях. Соболев замедляет и ухудшает игру «Зенита», но он не может не играть. Пока Семак верит в Соболева и, скорее всего, будет верить в него как минимум до зимы, а там уже всё зависит от игрока. Если не попрёт, то Семаку придётся объясняться перед руководством, ведь это не единичный случай, когда тренеру приводят футболистов по требованию, а те проваливаются в клубе.

Бэкграунд Соболева

Провал Соболева в «Зените» будет означать конец его футбольной карьеры в топ-клубах РПЛ. Слабо верится, что сплочённая раздевалка «Динамо» или «Локомотива» захочет приглашать такого токсичного игрока, который переплюнул своим поведением самого Артёма Дзюбу. Болельщики «Спартака» никогда не простят Соболева, а болельщики «Зенита» пока не принимают игрока. Единственный шанс продлить свою футбольную жизнь — начать забивать за «Зенит», чтобы поклонники команды по-другому стали к нему относиться. Но если это всё же не произойдёт в ближайшее время, то в скором будущем мы можем увидеть Соболева в «Крыльях Советов» или же в любимом для Санкт-Петербурга «Сочи».

Дмитрий Миляев