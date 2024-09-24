Бывший игрок сборной России получил 9 с половиной лет тюрьмы

Бывший футболист национальной сборной России Алексей Бугаев получил суровое наказание. Суд назначил для 43-летнего мужчины девять лет и шесть месяцев заключения в колонии строгого режима. В октябре 2023 года Бугаев приобрёл наркотическое вещество для дальнейшего сбыта. В ходе заседания экс-футболист признал вину и раскаялся.

Алексей Бугаев выступал на позиции центрального защитника. В своё время он провёл за сборную России семь матчей, в том числе два матча на чемпионате Европы 2004 года. На клубном уровне Бугаев поиграл за несколько команд, в частности за «Томь», «Торпедо» и «Краснодар».