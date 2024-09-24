Орлов заступился за Глушенкова после скандальных слов о сборной России

Комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал резонансные слова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.
«Ему же не задали вопрос: «Ты хочешь играть за сборную России?» Всё остальное придумано. Ну что, на парня навалились? Уже из него иноагента делает один депутат Госдумы. Смех какой-то», - поделился мыслями Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
Ранее Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с футболистами «Зенита», нежели играть за сборную России в товарищеских матчах.
В сентябре подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против Вьетнама. Россия одержала победу в Ханое со счетом 3:0.
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