Орлов заступился за Глушенкова после скандальных слов о сборной России

«Ему же не задали вопрос: «Ты хочешь играть за сборную России?» Всё остальное придумано. Ну что, на парня навалились? Уже из него иноагента делает один депутат Госдумы. Смех какой-то», - поделился мыслями Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».