Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной Китая

«Я люблю «Шанхай Шеньхуа» и наших фанатов. Сейчас хочу сосредоточиться на своей работе, других целей у меня пока нет. Получается, что сборная Китая потерпела неудачу в поиске нового наставника», - приводятся слова Слуцкого в социальных сетях журналиста Ивана Карпова.