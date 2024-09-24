Слуцкий ответил на вопрос о работе в сборной Китая

Российский специалист Леонид Слуцкий высказался о возможной работе в сборной Китая. В настоящий момент специалист возглавляет клуб «Шанхай Шеньхуа».
«Я люблю «Шанхай Шеньхуа» и наших фанатов. Сейчас хочу сосредоточиться на своей работе, других целей у меня пока нет. Получается, что сборная Китая потерпела неудачу в поиске нового наставника», - приводятся слова Слуцкого в социальных сетях журналиста Ивана Карпова.
Российский специалист занял пост рулевого китайского коллектива в конце декабря прошлого года. Срок трудового соглашения между Слуцким и «Шанхай Шеньхуа» рассчитан до конца 2024 года.
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