Орлов: «Зениту» главное не проиграть в матче с «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о грядущем противостоянии между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Зенит» может отдать мяч? Значит, принципиально, стратегически надо думать о тридцати матчах, это будет десятый. Значит, главная задача «Зениту» не уступить, не проиграть», - поведал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» находится на второй строчке.