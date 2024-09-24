Орлов: «Соболев пока играет, как за «Спартак» играл»

«Ему надо ещё адаптироваться к игре «Зенита». Пока он играет, как за «Спартак» играл, а здесь надо много двигаться без мяча, открываться, понять замыслы партнёров, но он ещё не готов», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».