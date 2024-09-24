Орлов: «Соболев пока играет, как за «Спартак» играл»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева за петербургский «Зенит».
«Ему надо ещё адаптироваться к игре «Зенита». Пока он играет, как за «Спартак» играл, а здесь надо много двигаться без мяча, открываться, понять замыслы партнёров, но он ещё не готов», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 27-летний форвард провел два поединка без результативных действий.
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