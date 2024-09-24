Капитан «Спартака» оценил судейство в России

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о судействе в Российской премьер-лиге.

«Уровень судейства в России упал? Нет. Нормальное судейство. Да, ошибаются. Все люди ошибаются. Свойственно ошибаться даже с VAR. Мы, футболисты, тоже ошибаемся», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем поединке «Спартак» на домашнем стадионе принимал «Динамо». Столичное дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

После девяти туров чемпионата России «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «Спартак проведет на выезде против московского «Локомотива».