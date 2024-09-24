«Спартак» хотел подписать ещё одного аргентинца, но трансфер сорвался

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Эскивель мог оказаться в чемпионате России. Заинтересованность в услугах 22-летнего аргентинца проявлял московский «Спартак».

Как сообщает Metaratings.ru, «красно-белые» хотели подписать игрока минувшим летом, однако сделка сорвалась. Бразильская сторона отказалась вести переговоры по продаже Эскивеля до зимы.

22-летний защитник играет за бразильскую команду с лета 2023 года. Лукас принял участие в 63 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.