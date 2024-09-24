Гладилин: «Сборной России было бы неплохо сыграть с командой из Южной Америки»

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин считает, что сборной России было был неплохо найти себе спарринг-партнёра среди команд Южной Америки. Уровень футбола там несравненно выше, нежели во Вьетнаме или Таиланде, со сборными которых Россия сыграла\собиралась сыграть в сентябре.

- Сложно гадать. Чем сильнее будет соперник, тем лучше. Неплохо было бы сыграть с командой из Южной Америки. Уровень футбола там высокий, - цитирует слова Гладилина Rusfootball.info.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в официальных соревнованиях в силу политических причин.