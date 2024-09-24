Гладилин: «Вызов многих игроков «Локомотива» в сборную закономерен»

Известный отечественный специалист Валерий Гладилин считает закономерным присутствие большого количества игроков московского «Локомотива» в составе сборной России. По его мнению, это связано с тем, что именно «железнодорожники» усерднее всего вкладываются в подготовку молодых отечественных игроков.

- Сейчас у «Локомотива» в составе выступают много российских футболистов. Поэтому и вызваны эти игроки. Карпин вызывает тех игроков, которые имеют практику. Так что все закономерно, - цитирует слова Гладилина Rusfootball.info.

Свой последний матч сборная России сыграла пятого сентября со сборной Вьетнама - 3:0.