Сенников: «Рубин» - стабильный середняк, займёт восьмое или десятое место»

«Рубин» - стабильный середняк чемпионата. Должен занять восьмое или десятое место. В отдельном матче казанцы могут обыграть топ-клуб, но рассчитывать на то, что «Рубин» окажется выше, не приходится», - передает слова эксперта Metaratings.ru.