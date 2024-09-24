Сенников: «Рубин» - стабильный середняк, займёт восьмое или десятое место»

Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался относительно уровня игры казанского «Рубина» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Рубин» - стабильный середняк чемпионата. Должен занять восьмое или десятое место. В отдельном матче казанцы могут обыграть топ-клуб, но рассчитывать на то, что «Рубин» окажется выше, не приходится», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
После восьми туров чемпионата России казанская команда набрала 11 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Рубин» на выезде померятся силами с воронежским «Факелом».
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