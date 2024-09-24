Пономарёв прокомментировал возможный переход Пьянича в ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказал своё мнение по поводу возможного появления боснийского футболиста Миралема Пьянича в составе армейцев. В прошлом Пьянич поиграл за такие команды, как «Рома», «Ювентус» и даже каталонская «Барселона».

- Он практически свое отыграл и здоровье отдал этим командам. Не знаю, как в 34 года можно постоянно впахивать на футбольном поле. Тем более в середине поля. Может быть, на год он и потянет и поможет команде. Возможно, это и хорошее приобретение, но только на сезон, - цитирует слова Пономарёва Rusfootball.info.

Любопытно, что Пьянич был одним из тех игроков, которые выступали против проведения товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины со сборной России осенью прошлого года. Но ему лично это не мешает рассматривать вариант с российским чемпионатом. Меняются времена?