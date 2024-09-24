Шишкин: «Целостность игры «Локомотива» - это плоды работы Галактионова»

Бывший игрок московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался об игре команды Михаила Галактионова в последних поединках.
«Целостность игры «Локомотива», эти результаты и умение терпеть и гнуть свою линию - это плоды работы Галактионова. Костяк команды плюс-минус сохраняется, сейчас смотреть на их игру очень приятно», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».
В последнем матче «железнодорожники» на выезде победили «Пари НН» со счетом 3:1. После девяти туров чемпионата России «Локомотив» набрал 21 очко и располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.
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