Шишкин: «Целостность игры «Локомотива» - это плоды работы Галактионова»

«Целостность игры «Локомотива», эти результаты и умение терпеть и гнуть свою линию - это плоды работы Галактионова. Костяк команды плюс-минус сохраняется, сейчас смотреть на их игру очень приятно», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».