Мор рассказал, какую пользу Дзюба может принести «Акрону»

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о новичке тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.
«Что он принесёт пользу в раздевалке - сомнению не подлежит. И главный тренер сам говорит, что здорово, что такого опытного футболиста с победной психологией «Акрону» не хватало. Здесь Дзюба нужен», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём сыграл два поединка, в которых записал на свой счет три голевые передачи. Трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона.
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