Мор рассказал, какую пользу Дзюба может принести «Акрону»

«Что он принесёт пользу в раздевалке - сомнению не подлежит. И главный тренер сам говорит, что здорово, что такого опытного футболиста с победной психологией «Акрону» не хватало. Здесь Дзюба нужен», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».