Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов назвал главное разочарование девятого тура РПЛ

24 Сентября 2024 • 09:18 Комментировать

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал разочарование девятого тура Премьер-лиги.

«Матч «Химки» - «Оренбург». Сам сюжет. Интрига - ничего не получилось. «Химки» не могут забить пять матчей. Команды не показывают футбол - болельщики на них не ходят. Печальное зрелище», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок между «Химками» и «Оренбургом» завершился вничью со счетом 0:0.

После девяти туров Премьер-лиги подмосковная команда с семью баллами занимает 14-е место в турнирной таблице. Что касается «Оренбурга», то клуб идет 13-м с аналогичным количеством очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Владислав Радимов Оренбург ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Сентября
10:37 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Сборной России было бы неплохо сыграть с командой из Южной Америки»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Вызов многих игроков «Локомотива» в сборную закономерен»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Рубин» - стабильный середняк, займёт восьмое или десятое место»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв прокомментировал возможный переход Пьянича в ЦСКА
09:31 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Целостность игры «Локомотива» - это плоды работы Галактионова»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Мор рассказал, какую пользу Дзюба может принести «Акрону»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал главное разочарование девятого тура РПЛ
09:13 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Краснодар» - фаворит в матче с «Зенитом»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Угальде оценил уровень полузащитника «Спартака» Барко
08:52 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» обжаловало вторую жёлтую карточку Маухуба
08:22 · Россия. Премьер-лига
Круговой отреагировал на заявление Глушенкова о сборной России 1
08:16 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили летние трансферы клуба
07:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака»: «У «Зенита» есть менталитет чемпиона»
23 Сентября
21:50 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Денис Черышев не хочет выходить из зоны комфорта»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Батраков – с отрывом лучший игрок лета в «Локомотиве» 1 официально
21:41 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продлил контракт с Са официально
21:22 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Когда спасаешься в концовке, конечно, это уже маленькая победа, радость»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Не самая лучшая игра, но у «Крыльев» есть характер»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Самое главное, что мы атаковали всё время и не давали шанса Самаре»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «По игре мы с «Динамо» должны были брать очки и здесь три»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Кардосо: «Как всегда, концентрации не хватает»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Только один клуб РПЛ к десятому туру не играл вничью
20:37 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «На данный момент «Паниониос» – это уровень Черышева»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Шамар Николсон: «Я скучал по России во время аренды в «Клермоне»
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» размочил счёт в матче с «Крыльями Советов»
Все новости
Рекомендуем