Радимов назвал главное разочарование девятого тура РПЛ

«Матч «Химки» - «Оренбург». Сам сюжет. Интрига - ничего не получилось. «Химки» не могут забить пять матчей. Команды не показывают футбол - болельщики на них не ходят. Печальное зрелище», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».