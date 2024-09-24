Радимов назвал главное разочарование девятого тура РПЛ

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал разочарование девятого тура Премьер-лиги.
«Матч «Химки» - «Оренбург». Сам сюжет. Интрига - ничего не получилось. «Химки» не могут забить пять матчей. Команды не показывают футбол - болельщики на них не ходят. Печальное зрелище», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Поединок между «Химками» и «Оренбургом» завершился вничью со счетом 0:0.
После девяти туров Премьер-лиги подмосковная команда с семью баллами занимает 14-е место в турнирной таблице. Что касается «Оренбурга», то клуб идет 13-м с аналогичным количеством очков.
Бан пользователя