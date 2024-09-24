Радимов: «Краснодар» - фаворит в матче с «Зенитом»

«Не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу - не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своём стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50. Или даже «Краснодар» фаворит», - высказал мнение эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».