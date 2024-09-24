Радимов: «Краснодар» - фаворит в матче с «Зенитом»

Бывший хавбек петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Краснодара» в десятом туре Премьер-лиги.
«Не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу - не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своём стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50. Или даже «Краснодар» фаворит», - высказал мнение эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Центральный матч десятого тура состоится 28 сентября на стадионе в Краснодаре. После девяти туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 23 балла и занимает первое место в турнирной таблице, а «Краснодар» с 21 очком идет на второй позиции.
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