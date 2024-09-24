Угальде оценил уровень полузащитника «Спартака» Барко

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде поделился мнением об игре одноклубника Эсекьеля Барко.
«Барко - отличный футболист. Он всегда помогает команде на поле. Мне очень удобно играть с ним. У нас с Эсекьелем хорошая связь и взаимопонимание», - передает слова футболиста Legalbet.
Барко пополнил ряды московского клуба в летнее трансферное окно. «Красно-белые» приобрели Эсекьеля у аргентинского «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний аргентинец сыграл восемь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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