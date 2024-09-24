«Динамо» обжаловало вторую жёлтую карточку Маухуба

В матче девятого тура российского чемпионата московское «Динамо» осталось вдесятером против «Спартака» - вышедший на замену марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуба, проведя на поле буквально несколько минут, получил две жёлтые карточки, а вслед за ними - и красную. Однако сейчас бело-голубые собираются оспорить закономерность его второго предупреждения и для этого обратились в ЭСК РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Динамо», сыграв девять матчей, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. На счету команды - семнадцать очков.