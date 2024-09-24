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Круговой отреагировал на заявление Глушенкова о сборной России

24 Сентября 2024 • 08:22 Комментировать (1)

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой прокомментировал недавние слова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России. Игрок заявил, что ему лучше тренироваться с партнерами по команде, нежели сыграть за национальную сборную.

«Мы не зря съездили во Вьетнам, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое. Считаю, что это что-то необычное, новый климат», - передает слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в сентябре сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Глушенков Данил Круговой ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
24 Сентября 2024 в 08:55
этот только интервью раздаёт
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