В «Зените» оценили летние трансферы клуба

Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о летних трансферах «сине-бело-голубых».
«Всегда есть варианты усиления, но все те игроки, которые перешли к нам, неплохо себя проявляют. Всегда можно быть лучше, но мы довольны», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
После девяти туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 23 балла и занимает первое место в таблице. Следующий матч в чемпионате подопечные Сергея Семака проведут на выезде с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 28 сентября.
Бан пользователя