Экс-тренер «Спартака»: «У «Зенита» есть менталитет чемпиона»

«У «Зенита» есть менталитет чемпиона. Они шесть лет подряд выигрывают чемпионат - это психология. Бывают матчи, когда ты не заслужил победу, но выигрываешь, потому что у тебя такой менталитет», - поделился мнением Слишкович на ютуб-канале «Коммент.Шоу».