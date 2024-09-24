Экс-тренер «Спартака»: «У «Зенита» есть менталитет чемпиона»

Экс-тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.
«У «Зенита» есть менталитет чемпиона. Они шесть лет подряд выигрывают чемпионат - это психология. Бывают матчи, когда ты не заслужил победу, но выигрываешь, потому что у тебя такой менталитет», - поделился мнением Слишкович на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, что после девяти туров «Зенит» набрал 23 балла и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче РПЛ питерцы на выезде сыграют против «Краснодара». Встреча пройдет 28 сентября.
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