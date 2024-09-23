Алдонин: «Денис Черышев не хочет выходить из зоны комфорта»

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил новый клуб Дениса Черышева. 33-летний российский полузащитник стал игроком клуба из второго по силе дивизиона Греции, «Паниониоса».

«Кажется, это безвыходный вариант для него. Он не хочет выходить из зоны комфорта, живёт в Европе, на солнышке и на море. Таким образом он решил подвести итог своей карьеры», - сказал Алдонин для «Чемпионата».

Черышев последние два года был в Италии, где не слишком регулярно играл за «Венецию». Клуб по итогу прошлого сезона поднялся из Серии Б в Серию А. Ранее в карьере у него были родной мадридский «Реал», «Вильярреал», «Валенсия», «Севилья».