Молодой талант московского «Локомотива» Алексей Батраков ожидаемо стал лучшим игроком своего клуба по итогу июля-августа. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

19-летний футболист победил в голосовании с огромным перевесом. Он набрал 78 процентов от голосов опрошенных.

Напомним, что по итогу девяти прошедших туров РПЛ у Батракова набралось уже семь забитых голов и пять голевых передач.

«Локомотив» по итогу прошедшей части чемпионата России смог набрать в свой актив 21 балл, отставание от первого места таблицы – всего лишь два балла.

В десятом туре «Локо» играет со «Спартаком» в дерби дома.