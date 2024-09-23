«Краснодар» объявил о продлении контракта с бразильским легионером атаки Виктором Са. Новое соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2025/26.

Напомним, что Са пополнил «Краснодар» зимой 2024 года. Футболист перебрался в стан южан из «Ботафого» из Бразилии. За «Краснодар» футболист провёл 24 матча суммарно, в них он оформил семь голевых действий – три забитых гола и четыре голевые передачи.

«Желаем преумножить статистику и достижения!», - добавили в «Краснодаре».

«Быки» по итогу девяти туров Российской премьер-лиги идут на втором месте, набрав в свой актив 21 балл. Отставание от первого места составляет всего лишь два балла.