Осинькин: «Когда спасаешься в концовке, конечно, это уже маленькая победа, радость»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Тяжелый матч. Итоговый счет 1:1. Вас стоит поздравить?

- По моментам первый тайм, наверное, плюс-минус равный. Немного, но были моменты и у нас, и у вашей команды. Во втором тайме мы неплохо начали, прямо два хороших подхода было. Уже думали, что перехватили недающуюся игру, очень много борьбы, но в этом момент пропущенный гол. Могли мы, конечно, и второй. Я так понимаю, что там вне игры было на определенной стадии. Это быстрые голы, это голы, которые мы не должны пропускать. Где-то недоработка, недокоцентрация. Какое-то время потом у нас не получалась игра. Но хорошо, что смогли организовать в концовке давление, смогли перевести игру в такую, где можно было со стандартных положений что-то выжать. Но качество игры немножко не получилось у нас. Есть потери у нас. Прямо с разминки перед игрой, к сожалению, пришлось подменить Гарре. Не было Витюгова. Еще раз, пользуясь случаем, ему здоровья, хорошей операции, после которой он как можно быстрее, чтобы вернулся на поле. А матч, конечно, очень боевой был, очень сложный, очень много борьбы, единоборств, накала. Качество? Я бы хотел лучше.

- Исходя из того, как складывалась игра, вы все-таки довольны результатом?

- Из того, как было в начале второго тайма, можно сказать, что можно было надеяться на большее, а с середины второго тайма, конечно, когда ты спасаешься в концовке, конечно, это уже маленькая победа, радость. Да.

- Отмененный гол «Ахмата» насколько вам помог?

- Да, конечно, потому что 0:2 по такой сложной игре - вернуться было бы непросто. Мы, конечно, здесь в этот момент, после него мы потихоньку начали оказывать давление и к концу матча, ближе к дополнительному времени, компенсированному мы так уже хорошее давление оказали.