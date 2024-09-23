Корниленко: «Не самая лучшая игра, но у «Крыльев» есть характер»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о ничьей самарского клуба в Грозном. Вечером понедельника команды разошлись ничьей (1:1), а «Крылья» свой гол оформили в добавленное время.

«Не самая лучшая игра с нашей стороны, много борьбы и свистков. Можно сказать, отлично, что на последних минутах сравняли. Характер у команды есть», - сказал Корниленко «Спорт-Экспрессу».

«Крылья» по итогу матча сохранили за собой десятое место таблицы, набрав 10 очков по итогу девяти туров.

«Ахмат» же остался в зоне вылета всего с шестью баллами в активе.

Больше подробностей об игре – в нашем ревью.