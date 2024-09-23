Ташуев: «Самое главное, что мы атаковали всё время и не давали шанса Самаре»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- То, что команда пропускает в концовке достаточно много, это и до вашего возвращения было и сейчас, в двух матчах три гола. Это нехватка хладнокровия или?

- Какие-то ошибки, я не знаю, издержки. Пока мне сложно оценить, тут разные истории. С «Динамо» всё было спокойно, полузащитники выдернулись. Да, там не добежал игрок, хавбек, но почему-то ошиблись. А здесь то, что я сказал выше. Просели. Самое главное, что мы атаковали всё время и не давали шанса Самаре. Какой-то стандарт, как обычно, в конце. Не сказать, что концентрация. Наверное, еще не хватает уверенности и хладнокровия. Все-таки огромное желание получить очки, потому что команда впервые в своей истории попала в такую сложную ситуацию. Есть желание поскорее вылезти из подвала, из-за этого немного эмоции захлестывают. Скорее всего, из-за этого в такой ситуации. Тут чистая психология.

- Гандри вышел на позицию центрального нападающего. Какая у него была задача на эти минуты?

- Здесь мы понимали, что сейчас будет много длинных передач, он хорошо сбрасывает, а мы цепляемся. И стандартные положении у наших ворот. Две ситуации эти. Обыкновенная ситуация такая бывает, что у нас больше нападающих нет. Кардосо с желтой, раз. И второе, н за ногу схватился. Такое решение. Он вышел и вверху выиграл всё, что можно было. Повлиять на какую-то ситуацию? Не влиял. Свое дело сделал. Я думаю, что эта ошибка при стандарте, других игроков, она привела к такому результату. И второй мяч. Почему не засчитали, я не понял.