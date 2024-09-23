Ташуев: «По игре мы с «Динамо» должны были брать очки и здесь три»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Ваши мысли по этому матчу?

- Мысли простые. Мы, конечно, разочарованы, что три очка были практически у нас. Я вообще не понял отмену второго гола. Вообще не понял, как судьи определяют офсайд и чертят линии, а главный определяет. Это что-то новое. Влияние на действия игрока подбежавшего, на его действия повлиял. Выдумка какая-то, новые правила. Я ничего не понимаю, что это такое. Вели бы 2:0, и всё, победа в кармане. Конечно, в конце суета, два игрока. Спокойно не прошла передача у соперника, вынесли мяч, киксонули, и удача сама легла Самаре в кармане. По игре мы с «Динамо» должны были брать очки и здесь три. Четыре очка должно было быть у нас в активе. Это хороший результат. А имеем одно. Но что делать? Пока еще всё лоскутно, где-то какие-то эпизодики. Хотя я тренировал вчера на тренировке 95-ю минуту, один в один ситуацию, концентрацию. Сказал: «В таких ситуациях хладнокровие, когда мы ведем к 95-й 1:0, сохраняем хладнокровие, как будто начало матча». Как будто чувствовал, 1:0 мы ведем, а хладнокровия не хватило. Аж до смешного. Тренировал именно такую ситуацию - спокойно расставьтесь, не надо эмоционировать, и два игрока полетели на мяч. К сожалению, так.