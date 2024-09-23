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Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом»

23 Сентября 2024 • 21:02 Комментировать
Ахмат
1:1
Крылья Советов
окончен

«Крылья Советов» побывали в Грозном, где чудом вытащили ничью с «Ахматом» в добавленное время. Большинство футболистов самарской команды сыграло ниже своих возможностей. Мы же остановимся на двух антигероях и на одном герое из команды Игоря Осинькина. Субъективные оценки им – от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 14:5, в створ – 5:2, угловые – 6:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

Протокол игры  
Ахмат1:1Крылья Советов
(1:0) Кардосо Фелиппе68'  
  90'Ороз Алоис (1:1)
Шелия ГиоргиАдамов АрсенЖиров АлександрШатара МилошТодорович Дарко  90'Талал Амин 46' (Ковачев Светослав ( 46') Камило Рейжерс  29'Швец АнтонСамородов Максим 81' (Диванович Заим ( 81') Диале Мауро Луна 85' (Камилов Владислав ( 85') Кардосо Фелиппе  28' 90' (Гандри Надер ( 90')
Запасные: Уциев РизванИсмаэл СилваЛоват ЛукасИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедСадулаев ЛечиОпарин МихаилУткин Даниил
Ломаев ИванГалдамес Томас 90' (Печенин Кирилл ( 90') Евгеньев РоманОроз Алоис  87'Бейл ГленнКостанца ФернандоМендес Виктор 70' (Дмитриев Игорь ( 70') Ежов Роман  49' 86' (Цыпченко Дмитрий ( 86') Олейников Иван  61' 70' (Шитов Владислав ( 70') Орозко Франко 70' (Бабкин Сергей ( 70') Сергеев Иван
Запасные: Гарре БенхаминБобёр ИванФролов ЕвгенийСолдатенков АлександрОвсянников БогданГапонов ИльяБабаев Ульви
23 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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ИВАН СЕРГЕЕВ - 2,5. Из игры выпал полностью. Неужели за время сидения на лавке в «Зените» растерял все навыки? А ведь возвратился в команду, где раньше чувствовал себя как рыба в воде. Из одиннадцати единоборств выиграл лишь одно (то есть девять процентов) – ужасная статистика. Осинькин продолжал в Сергеева верить, держал на поле до конца, но не он спас самарцев этим вечером.

ТОМАС ГАЛДАМЕС - 3,0. Выиграл одно единоборство из девяти, то есть КПД здесь показал чуть лучше, чем Сергеев. Галдамес уже приучил нас к плодотворным участиям в атаках и обострениям, но тут провалил матч. 64 процента точности передач, ноль точных длинных пасов из четырёх попыток. Опять же, можно было убирать Томаса с поля раньше 90-й минуты, однако Осинькину и так было кого менять.

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ - 8,0. За уши вытащил блеклые «Крылья», из ничего создал им одно очко. Самарцы, казалось, были уже обречены на поражение, но свежий Дмитриев, выйдя на замену, сполна оправдал своё появление на поле.

Три раза выиграл позицию в трёх случаях, заработал на себе три фола – в том числе и там, где был назначен решающий штрафной. Раз не удалось Дмитриеву забить дальним ударом, то сделал голевой пас на Ороза. Видно, парень хочет вернуться в «Спартак» из аренды в качестве игрока основы.

        Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ахмат

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