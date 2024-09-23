Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом»

«Крылья Советов» побывали в Грозном, где чудом вытащили ничью с «Ахматом» в добавленное время. Большинство футболистов самарской команды сыграло ниже своих возможностей. Мы же остановимся на двух антигероях и на одном герое из команды Игоря Осинькина. Субъективные оценки им – от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 14:5, в створ – 5:2, угловые – 6:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ИВАН СЕРГЕЕВ - 2,5. Из игры выпал полностью. Неужели за время сидения на лавке в «Зените» растерял все навыки? А ведь возвратился в команду, где раньше чувствовал себя как рыба в воде. Из одиннадцати единоборств выиграл лишь одно (то есть девять процентов) – ужасная статистика. Осинькин продолжал в Сергеева верить, держал на поле до конца, но не он спас самарцев этим вечером.

ТОМАС ГАЛДАМЕС - 3,0. Выиграл одно единоборство из девяти, то есть КПД здесь показал чуть лучше, чем Сергеев. Галдамес уже приучил нас к плодотворным участиям в атаках и обострениям, но тут провалил матч. 64 процента точности передач, ноль точных длинных пасов из четырёх попыток. Опять же, можно было убирать Томаса с поля раньше 90-й минуты, однако Осинькину и так было кого менять.

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ - 8,0. За уши вытащил блеклые «Крылья», из ничего создал им одно очко. Самарцы, казалось, были уже обречены на поражение, но свежий Дмитриев, выйдя на замену, сполна оправдал своё появление на поле.

Три раза выиграл позицию в трёх случаях, заработал на себе три фола – в том числе и там, где был назначен решающий штрафной. Раз не удалось Дмитриеву забить дальним ударом, то сделал голевой пас на Ороза. Видно, парень хочет вернуться в «Спартак» из аренды в качестве игрока основы.

Кирилл Иванцов