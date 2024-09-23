Кардосо: «Как всегда, концентрации не хватает»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Крылья Советов» Фелиппе Кардосо для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какие эмоции сейчас больше преобладают?

- Все ждали победы, мы, тренеры и болельщики. Как всегда, концентрации не хватает. Я бы променял этот приз на победу сегодня.

- На ваш взгляд, в чем причине, что в концовке из раза в раз команда пропускает?

- Так как мы слишком хотим победы, в конце у нас пропадает концентрация. Думаю, это нехватка концентрации.

- Сегодня отменили забитый вами гол. Видели ли вы его в повторе? Какие мысли по решению?

- Нет, не видел, но как я раньше сказал, поменял бы звание лучшего на победу.