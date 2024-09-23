Только один клуб РПЛ к десятому туру не играл вничью

Только лишь московский «Локомотив» не играл вничью в рамках нового сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, вечером понедельника завершился девятый по счёту тур первенства. «Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли в Грозном вничью – 1:1. Таким образом, впервые в сезоне ничья случилась у самарской команды.

«Локомотив» на данный момент идёт в группе лидеров, у клуба третье место и 21 набранный балл, а отставание от первого места составляет всего два очка.

Десятый по счёту тур Российской премьер-лиги пройдёт с 27 по 29 сентября.

Больше подробностей о прошедшей в Грозном игре «Ахмата» и «Крыльев» - в нашем ревью.