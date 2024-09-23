Игонин: «На данный момент «Паниониос» – это уровень Черышева»

Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о будущем Дениса Черышева. Полузащитник обрёл новый клуб в чемпионате Греции – «Паниониос».

«Так понимаю, у него не было других вариантов, кроме «Паниониоса». На данный момент этот клуб — уровень Черышева. Но ему никто не мешает доказать и перейти на более высокий уровень. Рад, что он продолжает играть», — делится Игонин с «Чемпионатом».

Напомним, что предыдущие два года Черышев играл в итальянской Серии Б за «Венецию», но регулярной практики он там не имел. Ранее в карьере Дениса были мадридский «Реал», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия».