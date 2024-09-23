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«Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке

23 Сентября 2024 • 20:29 Комментировать
Ахмат
1:1
Крылья Советов
окончен

Девятый тур Российской премьер-лиги закрывался в Грозном. «Крылья Советов» пожаловали в столицу Чеченской Республики на матч с «Ахматом», который за восемь предыдущих туров не победил ни разу.

Протокол игры  
Ахмат1:1Крылья Советов
(1:0) Кардосо Фелиппе68'  
  90'Ороз Алоис (1:1)
Шелия ГиоргиАдамов АрсенЖиров АлександрШатара МилошТодорович Дарко  90'Талал Амин 46' (Ковачев Светослав ( 46') Камило Рейжерс  29'Швец АнтонСамородов Максим 81' (Диванович Заим ( 81') Диале Мауро Луна 85' (Камилов Владислав ( 85') Кардосо Фелиппе  28' 90' (Гандри Надер ( 90')
Запасные: Уциев РизванИсмаэл СилваЛоват ЛукасИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедСадулаев ЛечиОпарин МихаилУткин Даниил
Ломаев ИванГалдамес Томас 90' (Печенин Кирилл ( 90') Евгеньев РоманОроз Алоис  87'Бейл ГленнКостанца ФернандоМендес Виктор 70' (Дмитриев Игорь ( 70') Ежов Роман  49' 86' (Цыпченко Дмитрий ( 86') Олейников Иван  61' 70' (Шитов Владислав ( 70') Орозко Франко 70' (Бабкин Сергей ( 70') Сергеев Иван
Запасные: Гарре БенхаминБобёр ИванФролов ЕвгенийСолдатенков АлександрОвсянников БогданГапонов ИльяБабаев Ульви
23 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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Какая картинка была во второй части таблицы перед этим матчем? За последние пять туров пять нижних команд одержали одну победу на всех. То был выигрыш «Факела» у «Оренбурга» в шестом туре. «Ахмат», как мы уже обозначили, за восемь туров не победил ни разу. «Крылья Советов», хоть и начали турнир весьма скверно, потом чуть выровняли своё положение, за пять туров с четвёртого по восьмой одержав две победы.

В пятницу на позапрошлой неделе самарцы удачно провели выездное волжское дерби с «Рубином» – выиграли 2:0. Что касается «Ахмата», то он в восьмом туре чемпионата был близок к тому, чтобы отобрать в гостях очки у московского «Динамо», но итогом стал счёт 4:2 в пользу «бело-голубых». Так дебютировал у руля «Ахмата» вернувшийся туда Сергей Ташуев. Потом в Кубке грозненцы выиграли  у «Пари НН», а самарцы разгромно уступили московскому «Спартаку».

Базовым прогнозом на отчётный матч была ничья. При этом можно было предположить, что «Ахмат» будет иметь территориальное преимущество. По причине того, что победа ему требовалась всё-таки больше, тем более в родных стенах. И потому что Ташуеву не нравится игра вторым номером. Да, в первом тайме так и складывалось. Первые удары по воротам пошли от грозненцев. Швец сначала попал в руки Ломаева, а затем пробил мимо, как и Кардосо.

«Крылья» тоже кое-чем отметились, проход по флангу был у Ежова, и он очень разозлился, что не назначили угловой. На семнадцатой минуте Галдамес подал угловой с левого фланга, и Костанца из района левой штанги ударил головой в дальний угол, а Шелия в прыжке отвёл угрозу на другой угловой.

Спорный момент в штрафной «Крыльев Советов» имел место по истечении получаса игры. Виктор Мендес наступил на ногу Амину Талалу. Шла видеопроверка, и главного арбитра не подозвали к монитору. Впрочем, «Ахмат» мог ещё забить с игры в первом тайме.

На 38-й минуте Талал передачей по зоне правого инсайда вывел на чужие ворота Кардосо, который не пробил в ближнем углу Ломаева. А в добавленное время Тодорович закрутил мяч в правую девятку, чем спровоцировал отличный сэйв вратаря самарцев.

Во втором тайме преимущество по владению сохранялось у «Ахмата», но «Крылья» создали момент после углового. Мяч завертелся в штрафной площадке «Ахмата», и Костанца с рикошетом направил его в левую штангу. Вот тогда надо было забивать волжанам, если собирались они не проиграть.

Бейл, возможно, сыграл рукой в своей штрафной после отскока мяча от газона, но снова в пользу «Ахмата» не был поставлен пенальти. Грозненцам это надоело, и они забили практически в следующей же атаке. Самородов набросил слева, и мяч из борьбы Кардосо и Евгеньева отправился в сетку (1:0).

«Крылья» провели тройную замену – и нарвались ещё на один гол. Только этот уже стал отменённым. Бабкин ошибся в своей штрафной и потерял мяч под влиянием Ковачева, а Кардосо с подбора поразил правый угол. 2:0? Арбитры долго думали. В итоге Евгений Кукуляк сам посмотрел видеоповтор и объявил, что гол отменяется из-за офсайда Луны Диале.

Вяло смотрелись «Крылья». Могли они сравнять счёт дальним ударом Дмитриева – тот не попал в створ. Казалось, уже ничто не отвратит первую победу «Ахмата» в чемпионате. Но в компенсированное время самарцы отличились после штрафного. Зацепились за мяч, разыграли, Дмитриев отдал пас справа на Ороза, и тот поразил ближний угол (1:1). Итог – ничья, первая для самарцев в текущем чемпионате. Вообще какой-то невезучий «Ахмат», правда. 

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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