Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

- Как расцениваете вероятность перехода Батракова в «Зенит» в обозримом будущем?

- Не знаю, стоит ему или не стоит пробовать себя в «Зените», но то, что питерцы им интересуются, это правильно. Команда Семака интересуется любым футболистом, который проявляет себя внутри страны. «Зенит» может себе это позволить.

- Вы бы рекомендовали Батракову переходить в стан питерцев, если бы было предложение?

- В подобных случаях нужно довериться самому игроку. Он должен подумать, что ему нужно, расставить приоритеты и принимать решение, а мы должны, как сторонние наблюдатели - принимать его решение, как единственно верное, потому что никто не знает, как лучше поступить в данной ситуации.

- У Батракова есть шансы повторить путь Глушенкова?

- У Глушенкова еще никакого пути, как такового, нет. Начал он здорово, но получил травму. Давать оценки переходу футболиста в другую команду нужно через год, как минимум. Все остальное – это какие-то всплески или неудачные эпизоды. Они не дают полноценной картины.

- В чем видите секрет успешного выступления Батракова, который дебютировал за основу «Локомотива» только в мае этого года?

- Я не могу объективно судить, потому что почти его не видел. Только какие-то эпизоды. Но зато много слышал о нем. Безусловно, человек, который так ярко себя проявляет, обладает талантом и всеми положенными футболисту качествами.

- Бывший игрок «Локомотива» Алексей Миранчук выразил мнение, что Батраков может стать лучше него.

- У любого игрока есть потенциал стать лучше любого другого, который уже не играет в команде. Рано или поздно кто-то будет лучше Миранчука или Батракова. Поэтому надо только пожелать ему удачи, чтобы он в любом клубе проявил все свои лучшие качества и не закончил карьеру в 22 года, как некоторые игроки.

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- Сможет ли Батраков сохранить текущий уровень игры до конца сезона?

- По теории вероятности сложно весь сезон играть на одном уровне. Я надеюсь, что Алексей будет как можно дольше играть ярко и результативно и этого будет достаточно, чтобы закрепиться в составе и делать более стабильную карьеру, а не просто всплеск. Надо быть лидером команды три-четыре года. Это показатель определенного уровня.

Елена Григорьевская