Шамар Николсон: «Я скучал по России во время аренды в «Клермоне»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон признался, что скучал в прошлом сезоне по России. Тот сезон легионер из Ямайки провёл в аутсайдере французской Лиги 1, «Клермоне».

«Я скучал по России, пока играл в «Клермоне». Жил здесь полтора года, привык к этой стране. После переезда во Францию мне пришлось заново адаптироваться. Было непросто, ведь в Москве немало друзей оставалось», - делится Николсон для Sport24.

Напомним, что на прошлой неделе Шамару удалось впервые за два года забить за «Спартак». Николсон поразил на 69-й секунде матча ворота самарских «Крыльев Советов». В дерби с «Динамо» в выходные Никослон в итоге не вышел на поле.