«Ахмат» размочил счёт в матче с «Крыльями Советов»

В последнем матче девятого тура Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Крылья Советов». На протяжении полутора таймов ни те, ни другие не могли распечатать ворота противника. И вот на 68-й минуте грозненцы повели.

Сильная передача с левого края от Дарко Тодоровича последовала, голову под этот пас подставил Фелиппе Кардосо, который расстрелял ворота соперника ударом с пары метров - 1:0. В следующей атаке Кардосо получил мяч на подступах к штрафной соперника и выстрелил по воротам соперника, прямо в правый угол. Был ли офсайд? Да, гол отменен - 1:0.

«Ахмат» в одно мгновение выбирается из подвала таблицы. У самарцев на очко больше и 10-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.