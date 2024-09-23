Агент Рыбуса отреагировал на слухи о Медиалиге

Агент Мацея Рыбуса Роман Орещук высказался о своём клиенте и возможном его переходе в медийный футбольный клуб. Ранее слухи, основанные лишь на предположениях, сватали Рыбуса в Медиалигу.

«Переход Рыбуса в Медиалигу? Пока никакие переговоры ни с кем не ведем. Закончится трансферное окно для свободных агентов - будем что-то делать и принимать решение», - рассуждает Орещук для Sport24.

Напомним, что летом Рыбус покинул казанский «Рубин». Из-за травм в прошлом сезоне поляк имел довольно мало игровой практики за команду из столицы Татарстана. Ранее в России Мацей с 2012 года успел поиграть за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив».