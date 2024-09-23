Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прогрессе 19-летнего полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова.

- Как относитесь к успехам Алексея Батракова в «Локомотиве»? Они вас удивляют, учитывая, что он дебютировал за основу только в мае этого года?

- Не могу сказать, что его игра для меня, как снег на голову. Он молодец, что быстро адаптировался, вписался в структуру игры команды. Для меня больше приятной неожиданностью стало то, что «Локомотив», который внушал опасения после потери ведущих футболистов, вдруг заиграл в другой футбол, более высококачественный. Получается, это было продуманное решение – в клубе уже знали, кем будут заменять ушедших ребят. И мы сейчас это видим. Все было рассчитано правильно. Хотя, мне кажется, в клубе сами до конца не ожидали, что так получится.

- Что сейчас важно для молодого Батракова, чтобы не снижать взятую планку?

- Стабилизировать уровень своего мастерства. Для молодых ребят важно, чтобы стабильность не прерывалась.

- Вы много занимались с молодыми ребятами. Сможет ли Батраков сохранить текущий уровень игры до конца сезона или хотя бы до зимней паузы, или спады неизбежно будут?

- Спады у него будут в любом случае. Железных футболистов не существует. Износ ресурсов есть у каждого человека. А Батраков еще находится в стадии роста. И тут очень важный момент для медицинского штаба команды, особенно для тренера-реабилитолога. Он должен заниматься профилактикой, давать рекомендации. Важно поймать начало износа и предпринять меры: дать отдохнуть игроку или менять характер работы. Любой спад футболиста важно минимизировать, чтобы сократить его время. Иначе можно получить травматизм условного Измайлова. Любой запредельный перегруз может помешать восстановлению. Кроме того, есть много примеров, как негативно оборачивается психологическое давление на футболиста.

- На что еще важно обратить внимание, чтобы минимизировать риски для Батракова?

- Важно огородить его от «медных труб». Все его сейчас восхваляют, а молодой парень может счесть себя звездой, которая находится на вершине и может больше особо не напрягаться. Тут папа с мамой должны контролировать ситуацию и отсекать все лишнее.

- По отзывам партнеров по команде, Батракову не свойственна звездная болезнь.

- Это хорошо. Тогда он будет прибавлять. А ему есть куда расти. Мне это видно. Нельзя ему сейчас останавливаться в росте.

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- Батракова включили в расширенный список сборной России. Может национальная команда ему сейчас не на пользу, из-за того, что надо поберечь свои ресурсы?

- Почему? Нужна.

- Физически он выдержит такое нагрузки?

- Тут надо договариваться, чтобы его не очень эксплуатировали. Поэтому хорошо, когда тренер сборной не имеет привязки к команде. Тогда он может войти в положение клуба, который просит не перегружать игрока.

- Вы бы порекомендовали ли Батракову повторить путь Глушенкова и перейти в «Зенит», о чем сейчас тоже идут разговоры?

- Я думаю, не стоит этого делать. В «Локомотиве» хорошая команда, а там его могут сломать. Сейчас он растет, и это надо закрепить. В другой команде сменятся акценты, и он должен будет тратить время на то, чтобы приспособиться. Как он адаптируется, никто не знает. Я бы этот и следующий сезон не стал дергаться. Тем более что «Локомотив» тоже имеет шансы побороться за чемпионство. А потом уже можно думать. Но сейчас надо все это выкинуть из головы. Иногда специально сбрасывают информацию, чтобы ослабить конкурента.

- Батраков мечтает играть в «Барселоне». Это может сбыться, учитывая его потенциал?

- Всякое может быть. Можно пожелать ему этого. Но анализируя «Барселону» после Месси, и учитывая, что школа этого клуба питает все команды Испании, Батракову нужно проявлять еще многие качества. Какие именно, говорить не буду.

Елена Григорьевская