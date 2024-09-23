Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов - о Батракове: «Ему не стоит повторять путь Глушенкова» эксклюзив

23 Сентября 2024 • 19:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
28.09 16:30

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прогрессе 19-летнего полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова. 

- Как относитесь к успехам Алексея Батракова в «Локомотиве»? Они вас удивляют, учитывая, что он дебютировал за основу только в мае этого года?

- Не могу сказать, что его игра для меня, как снег на голову. Он молодец, что быстро адаптировался, вписался в структуру игры команды. Для меня больше приятной неожиданностью стало то, что «Локомотив», который внушал опасения после потери ведущих футболистов, вдруг заиграл в другой футбол, более высококачественный. Получается, это было продуманное решение – в клубе уже знали, кем будут заменять ушедших ребят. И мы сейчас это видим. Все было рассчитано правильно. Хотя, мне кажется, в клубе сами до конца не ожидали, что так получится.

- Что сейчас важно для молодого Батракова, чтобы не снижать взятую планку?

- Стабилизировать уровень своего мастерства. Для молодых ребят важно, чтобы стабильность не прерывалась.

- Вы много занимались с молодыми ребятами. Сможет ли Батраков сохранить текущий уровень игры до конца сезона или хотя бы до зимней паузы, или спады неизбежно будут?

- Спады у него будут в любом случае. Железных футболистов не существует. Износ ресурсов есть у каждого человека. А Батраков еще находится в стадии роста. И тут очень важный момент для медицинского штаба команды, особенно для тренера-реабилитолога. Он должен заниматься профилактикой, давать рекомендации. Важно поймать начало износа и предпринять меры: дать отдохнуть игроку или менять характер работы. Любой спад футболиста важно минимизировать, чтобы сократить его время. Иначе можно получить травматизм условного Измайлова. Любой запредельный перегруз может помешать восстановлению. Кроме того, есть много примеров, как негативно оборачивается психологическое давление на футболиста. 

- На что еще важно обратить внимание, чтобы минимизировать риски для Батракова?

- Важно огородить его от «медных труб». Все его сейчас восхваляют, а молодой парень может счесть себя звездой, которая находится на вершине и может больше особо не напрягаться. Тут папа с мамой должны контролировать ситуацию и отсекать все лишнее.

- По отзывам партнеров по команде, Батракову не свойственна звездная болезнь.

- Это хорошо. Тогда он будет прибавлять. А ему есть куда расти. Мне это видно. Нельзя ему сейчас останавливаться в росте.

Реклама


- Батракова включили в расширенный список сборной России. Может национальная команда ему сейчас не на пользу, из-за того, что надо поберечь свои ресурсы?

- Почему? Нужна.

- Физически он выдержит такое нагрузки?

- Тут надо договариваться, чтобы его не очень эксплуатировали. Поэтому хорошо, когда тренер сборной не имеет привязки к команде. Тогда он может войти в положение клуба, который просит не перегружать игрока.  

- Вы бы порекомендовали ли Батракову повторить путь Глушенкова и перейти в «Зенит», о чем сейчас тоже идут разговоры?

- Я думаю, не стоит этого делать. В «Локомотиве» хорошая команда, а там его могут сломать. Сейчас он растет, и это надо закрепить. В другой команде сменятся акценты, и он должен будет тратить время на то, чтобы приспособиться. Как он адаптируется, никто не знает. Я бы этот и следующий сезон не стал дергаться. Тем более что «Локомотив» тоже имеет шансы побороться за чемпионство. А потом уже можно думать. Но сейчас надо все это выкинуть из головы. Иногда специально сбрасывают информацию, чтобы ослабить конкурента.

- Батраков мечтает играть в «Барселоне». Это может сбыться, учитывая его потенциал?

- Всякое может быть. Можно пожелать ему этого. Но анализируя «Барселону» после Месси, и учитывая, что школа этого клуба питает все команды Испании, Батракову нужно проявлять еще многие качества. Какие именно, говорить не буду.   

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов Алексей Батраков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Сентября
20:10
Лепёхин: «Нужно ли Батракову переходить в «Зенит»? Надо довериться самому игроку»
22 Сентября
22:40
Борис Игнатьев: «Батраков — открытие сезона»
22:22
Зобнин ответил, готов ли встретиться с Абаскалем
20:27
Барко и Угальде забили 10 из 13 голов «Спартака» в текущем сезоне РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Флик высказался об ошибке тер Штегена Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
1
1
2.07 3.60 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
20:43 · Россия. Премьер-лига
Только один клуб РПЛ к десятому туру не играл вничью
20:37 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «На данный момент «Паниониос» – это уровень Черышева»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Шамар Николсон: «Я скучал по России во время аренды в «Клермоне»
20:05 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» размочил счёт в матче с «Крыльями Советов»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса отреагировал на слухи о Медиалиге
19:35 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов предположил, что Абаскаль возглавит «Химки» 2
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Крылья» провели первый тайм без голов
19:17 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Черышева в греческий клуб 1
18:50 · Россия. Премьер-лига
Сторожуку не звонили из «Пари НН»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Звезда «Крыльев» травмировался на предматчевой разминке
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Хорошо знаю команду «Крыльев Советов» и тренера, потому что он у меня работал»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Отказ от Дзюбы – решение Артиги»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Ахмат» к определённым базовым настройкам возвращается, которые связаны с игрой Ташуева»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Дениса Черышева: «Ни одного предложения из России не было»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пьянич ещё может поиграть пару-тройку лет»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Крылья» назвали составы на последний матч девятого тура РПЛ
17:22 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда ждут Захаряна в общей группе
17:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главную фишку Батракова
16:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – Денису Черышеву: «Пока не надо думать о завершении карьеры»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Карадениз: «Я знал, что Семака ждёт тренерская карьера»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Мы распродаём все заявленные билеты»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Динамо» испытывает всё те же проблемы» 1
16:12 · Россия. Премьер-лига
Артига рассказал, когда Джикия будет готов сыграть за «Химки»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о состоянии Тикнизяна, который получил травму в матче с «Пари НН»
Все новости
Рекомендуем