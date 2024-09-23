Алексей Попов предположил, что Абаскаль возглавит «Химки»

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов предположил, что испанский тренер Гильермо Абаскаль может возглавить российский клуб. Например, подмосковные «Химки», которые сейчас переживают чёрную полосу.

«В России все тренеры ходят по кругу. Если у него есть российские агенты, то у шанс где-то появиться есть. Возможно, это будут «Химки». Такой вариант не исключён. Сейчас он в яме, но с российскими функционерами, которые не очень хорошо разбираются в футболе, у него есть шанс», - делится Попов для Legalbet.

Напомним, что Абаскаля недавно уволили из «Гранады». «Химки» с лета не могут победить во всех турнирах, тренирует команду испанец Франк Артига. После увольнения Гильермо прилетел в Россию и посетил московское дерби.