Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов предположил, что Абаскаль возглавит «Химки»

23 Сентября 2024 • 19:35 Комментировать

Бывший лидер «Амкара» Алексей Попов предположил, что испанский тренер Гильермо Абаскаль может возглавить российский клуб. Например, подмосковные «Химки», которые сейчас переживают чёрную полосу.

«В России все тренеры ходят по кругу. Если у него есть российские агенты, то у шанс где-то появиться есть. Возможно, это будут «Химки». Такой вариант не исключён. Сейчас он в яме, но с российскими функционерами, которые не очень хорошо разбираются в футболе, у него есть шанс», - делится Попов для Legalbet.

Напомним, что Абаскаля недавно уволили из «Гранады». «Химки» с лета не могут победить во всех турнирах, тренирует команду испанец Франк Артига. После увольнения Гильермо прилетел в Россию и посетил московское дерби.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Алексей Попов Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Флик высказался об ошибке тер Штегена Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
69 мин
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
0
0
2.07 3.60 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
19:35 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов предположил, что Абаскаль возглавит «Химки»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Крылья» провели первый тайм без голов
19:17 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Черышева в греческий клуб
18:50 · Россия. Премьер-лига
Сторожуку не звонили из «Пари НН»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Звезда «Крыльев» травмировался на предматчевой разминке
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Хорошо знаю команду «Крыльев Советов» и тренера, потому что он у меня работал»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Отказ от Дзюбы – решение Артиги»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Ахмат» к определённым базовым настройкам возвращается, которые связаны с игрой Ташуева»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Дениса Черышева: «Ни одного предложения из России не было»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пьянич ещё может поиграть пару-тройку лет»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» и «Крылья» назвали составы на последний матч девятого тура РПЛ
17:22 · Россия. Премьер-лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда ждут Захаряна в общей группе
17:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал главную фишку Батракова
16:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – Денису Черышеву: «Пока не надо думать о завершении карьеры»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Карадениз: «Я знал, что Семака ждёт тренерская карьера»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Мы распродаём все заявленные билеты»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Динамо» испытывает всё те же проблемы» 1
16:12 · Россия. Премьер-лига
Артига рассказал, когда Джикия будет готов сыграть за «Химки»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о состоянии Тикнизяна, который получил травму в матче с «Пари НН»
14:49 · Кубок России
В среду «СКА-Хабаровск» сыграет с «Уралом»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Угальде высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ 1
14:23 · Россия. Премьер-лига
Зобнин высказался о списке 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2023/24, куда попал один игрок «Спартака»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Сергей Кирьяков: «Прогресс Угальде? В Европе больше ценятся другие нападающие» эксклюзив
13:49 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Дани Фернандес: «Трансфер Гогуа в «Реал» возможен»
Все новости
Рекомендуем