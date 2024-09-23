«Ахмат» и «Крылья» провели первый тайм без голов

Вечером понедельника заключительный матч девятого тура Российской премьер-лиги проводят «Ахмат» и «Крылья Советов». По итогу первой половины встречи на табло горят нули.

Если так всё и останется, то «Ахмат» покинет 16-е место и поднимется на 15-е с шестью баллами. «Крылья» же останутся на десятом месте турнирной таблицы Премьер-лиги с 10 баллами.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Ахмата» и «Крыльев Советов» проводит наш портал. Впереди второй тайм поединка.

Отметим, что перед самым стартовым матчем «Крылья» лишились своего аргентинского легионера из-за травмы на разминке.