Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Черышева в греческий клуб

Российский полузащитник Денис Черышев в 33 года обрёл новый клуб. Теперь он игрок греческого «Паниониоса» из высшего дивизиона страны.

Бывший вратарь Артур Нигматуллин рассказал о причине перехода Черышева в не самую знаменитую команду из Греции.

«К сожалению, у него всегда были большие сложности с травмами. Поэтому он нестабилен. Естественно, все клубы об этом знают, но возраст у него не критический. Даже более молодым он не отличался стабильностью, в этом и проблема», - делится Нигматуллин с «Чемпионатом».

Напомним, что два года до лета 2024 года Черышев был игроком итальянской «Венеции». Однако регулярно в клубе Серии Б Денис не выступал.