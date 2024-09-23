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Руслан Нигматуллин назвал причину перехода Черышева в греческий клуб

23 Сентября 2024 • 19:17 Комментировать

Российский полузащитник Денис Черышев в 33 года обрёл новый клуб. Теперь он игрок греческого «Паниониоса» из высшего дивизиона страны.

Бывший вратарь Артур Нигматуллин рассказал о причине перехода Черышева в не самую знаменитую команду из Греции.

«К сожалению, у него всегда были большие сложности с травмами. Поэтому он нестабилен. Естественно, все клубы об этом знают, но возраст у него не критический. Даже более молодым он не отличался стабильностью, в этом и проблема», - делится Нигматуллин с «Чемпионатом».

Напомним, что два года до лета 2024 года Черышев был игроком итальянской «Венеции». Однако регулярно в клубе Серии Б Денис не выступал.  

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Руслан Нигматуллин Денис Черышев Паниониос ещё теги
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